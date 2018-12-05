Александр Кокорин: "Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают"

Александр Кокорин, арестованный до 8 декабря по делам об избиениях в центре Москвы, считает, что Тверской районный суд избрал слишком суровую меру пресечения. В ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста до 8 февраля форвард отметил, что никакого сговора среди участников конфликта не было.

– Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Я явился на дачу показаний после звонка Павла Мамаева. Помогаем следствию. Тех свидетелей, которых не хватало, нашли мы сами. На первой даче показаний следователь оскорбил меня. За два месяца провели несколько очных ставок.

Никакого сговора не было. С моей стороны, мой удар Паку был ответом на оскорбление. Почему мне были предъявлены обвинения по Соловчуку, которого я пальца не трогал? На первых видео слышно, как Соловчук нас оскорблял. И с Паком мы примирились. Почему это не приобщается, мне непонятно. Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают. Надеюсь на ваш профессионализм.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!