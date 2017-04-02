Александр Головин: "Меня приберегли, чтобы я не получил серьезную травму"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) в эфире программы "Все на матч" рассказал о своем забитом мяче. Хавбек добавил, что получил не серьезное повреждение. Ранее сообщалось, что у игрока спазм мышцы задней поверхности бедра.

– Было много вариантов – ребята подсказывали, куда можно было отдать пас, – сказал Головин. – Я оценил ситуацию, никто не встречал. Решил пробить и попал.

Почему пропустили? Потеря концентрации. Вели 2:0 и думали, что игра сделана. Нельзя такое допускать. За это мы и были наказаны.

Замена? У меня спазм задней мышцы. Ничего серьезного. Просто меня приберегли, чтобы не получить серьезную травму.