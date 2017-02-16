Александр Глеб: "Звали в Китай, но я устал от путешествий"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб сообщил, что ему поступало предложение из Китая, но он ответил отказом, поскольку устал от переездов. Контракт экс-хавбека "Арсенала" и "Барселоны" с самарцами рассчитан до лета 2017 года. Предыдушим клубом в его карьере был БАТЭ.

- Сейчас многие рвутся в Китай. Вас не звали?

– Звали. Но не в это трансферное окно.

– Не жалеете, что не уехали?

– Нет. У меня сейчас ребенок родился, семья. Не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам, к друзьям. Хочется еще поиграть, получить удовольствие и выполнить задачу, поставленную руководством и тренерским штабом.

– Но в Китае же платят такие сумасшедшие деньги!

– Ох… Вы знаете, я с 19 лет в разъездах. Уже устал от путешествий. Хочется побыть на родине. Мне хорошо у себя. Вот, честное слово, не хочу особо никуда уезжать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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