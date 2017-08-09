Александр Ерохин: "В игре с "Уралом" "Зенит" провел меньше атак, чем со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что команда разберет причины потери очков. Хавбек подчеркнул, что у питерцев нет проблем с физической формой.

– Был ли для вас этот матч особенным?

– Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл. Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но чего-то не хватило.

– Чего именно?

– Трудно сказать. Будем разбираться и двигаться к следующей игре.

– Чем отличался этот матч от встречи со "Спартаком"?

– Возможно, провели меньше атак, чем в матче со "Спартаком". Сегодня можно было действовать острее.

– Мы слышали, как диктор выделил вашу фамилию и Олега Шатова...

– Свою не слышал. Шатова услышал, когда объявляли его замену.

– Может быть, не хватило физических сил?

– Нет, с этим все достаточно неплохо было. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"