Александр Ерохин: "У "Зенита" новый этап: команда на ходу"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что петербургский клуб переживает новый этап в своей истории. 28-летний хавбек признался, что надеется на то, что победная тенденция продолжится.

- У "Зенита" новый этап, - сказал Ерохин в интервью клубной пресс-службе. - Дай бог, чтобы эти слова мы могли сказать и в конце сезона – что у нас все хорошо и команда на ходу. В чемпионате России мы сыграли всего семь туров, добились определенного положительного результата, но надеюсь, что так и продолжим.

Ерохин провел 9 матчей за "Зенит" в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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