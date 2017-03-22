Александр Ерохин: "Многие говорили, что "Лестер" "поплыл", вот сейчас и "Ростов" "поплывет"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что команда до последнего будет вести борьбу за победу в чемпионате России. По словам хавбека, тренеры донесли до игроков, что им нельзя расслабляться после успеха, достигнутого в прошлом сезоне.

- За медали уже тяжело побороться? - вопрос Ерохину.

- Мы в прошлом сезоне изначально не думали о медалях, шли от матча к матчу и заняли второе место, за чемпионство боролись до последнего тура. Мы в каждом матче отдавались на все сто, сейчас тоже будем продолжать выкладываться.

- Вы затронули тему серебра прошлого розыгрыша. Часто вспоминаете поражение на финишной прямой чемпионата от саранской "Мордовии", которая чуть ли не бойкотировала матч с вами? Ведь эта неудача, по сути, и стоила чемпионства.

- По истечении времени уже пришло понимание, что те очки могли многое решить. Обидно. Но второе место – очень хороший результат. В прошлом году много параллелей проводили с английским "Лестером", и многие сейчас говорили, что "Лестер" "поплыл" в чемпионате, вот сейчас и "Ростов" "поплывет". А мы продолжаем вести борьбу за высокие места.

Но сравнивать английский и российский чемпионаты нельзя, это разные уровни. Но до нас тренеры правильно донесли, что нельзя расслабляться после какого-то успеха. Это своего рода испытание, когда ты чего-то добился и сложнее всего удержаться.