Актер сериала "Универ" бросил вызов Смолову. Видео

Актер сериала "Универ" Станислав Ярушин посоревновался с форвардом "Краснодара" Федором Смоловым в пробитии пенальти. Ворота защищал голкипер "быков" Станислав Крицюк.
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Актер сериала "Универ" Станислав Ярушин @yarushinstanislav бросил вызов Фёдору Смолову @smolovfedor_10 ! 😱😱 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Стас решил, что если он Стас☝, то нашему #ТыПростоКосмосСтас @kritciuk_stanislav_01 он забьет больше голов с пенальти, чем наш лучший бомбардир 😏 Попытка похвальна💪, но и результат ожидаемый 👉 связка Смолов-Крицюк не подкачала😃 Теперь у Станислава Ярушина перед клубом должок. Какой? Узнаете завтра на #КраснодарРубин! #ВпередБыки
баламошка
Когда Федя будет с Меськой соревноваться? Иногда мне кажется, что у зарубежных футболистов больше ног, чем у отечественных. А получают наши брёвна относительно качества своей игры больше. А сама страна экономически бедная. А по ресурсам самая богатая. Странно это фсё. Вот.
22:00