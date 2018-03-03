16:59 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев провел 180-й сухой матч в чемпионате


Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев без труда справился с ударом створ от полузащитника "Урала" Андрея Егорычева (единственным в исполнении уральцев) и записал на свой счет 180-й в карьере матч "на ноль" в чемпионатах России. Ближайшего преследователя (и тренера своего клуба) Сергея Овчинникова голкипер армейцев опережает на 51 "сухарь". Из продолжающих карьеру вратарей рубеж в 100 сухих матчей сумел покорить только Сергей Рыжиков.

Кроме того, Акинфеев продлил сухую серию в матчах против "Урала". После гола Спартака Гогниева в октябре 2015 года "шмели" не забивают вратарю сборной России 480 минут. А победить ЦСКА уральцы не могут и вовсе с 1995 года (+0=3-10, мячи 9-26). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам в чемпионатах России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

388

180

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Зенит

328

121

Александр ФИЛИМОНОВ

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

118

Сергей РЫЖИКОВ

Сатурн, Томь, Локомотив, Рубин

290

117

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

311

103

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