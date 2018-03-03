Акинфеев провел 180-й сухой матч в чемпионате

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев без труда справился с ударом створ от полузащитника "Урала" Андрея Егорычева (единственным в исполнении уральцев) и записал на свой счет 180-й в карьере матч "на ноль" в чемпионатах России. Ближайшего преследователя (и тренера своего клуба) Сергея Овчинникова голкипер армейцев опережает на 51 "сухарь". Из продолжающих карьеру вратарей рубеж в 100 сухих матчей сумел покорить только Сергей Рыжиков.

Кроме того, Акинфеев продлил сухую серию в матчах против "Урала". После гола Спартака Гогниева в октябре 2015 года "шмели" не забивают вратарю сборной России 480 минут. А победить ЦСКА уральцы не могут и вовсе с 1995 года (+0=3-10, мячи 9-26). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам в чемпионатах России