"Ахмат" попросил РФПЛ рассмотреть судейство Федотова в матче с "Зенитом"

"Ахмат" опубликовал заявление с просьбой РФПЛ рассмотреть работу арбитра Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" в Санкт-Петербурге (0:4). В клубе считают, что ошибки судейской бригады серьезно повлияли на результат встречи.
"На результат матча 6-го тура чемпионата России между командами "Зенит" – "Ахмат" серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады, – говорится в сообщении. - Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, грозненский клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу".
Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион //
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять" //
Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен" //
Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги
Шуваловец
На Паредесе был 200%-ный пенальти, а Уциеву можно было прямую красную за фол на Кришито давать.
17:20
Ю.Ю.
199 _____________ Ошибаетесь. Это место давно забронировано и запатентовано.
17:20
Препод
Матч не смотрел мне сложно судить по повторам !
17:16
merniloskut
Потенциально пострадал Амкар... Так что если Лунёв такой честный, то пусть сошлётся на пятку и на поляну в этом туре не выходит! Ему зачтётся!
17:12
199
Один ... не поможет, первого места не видать газпрому.Это надо так суметь, что бы противопоставить себя всей стране.
17:11
novic
В ключевые моменты вошёл эпизод с фолом в штрафной на Паредесе при счёте 0:0. Что-то мне подсказывает, что забыли.
17:04
vesmast1960
bibik.i Да полкоманды Ахмата в этой игре на желтых карточках сидеть должна. Судья не справился, надо было сразу грубость игроков наказывать а так чудо что никому кость не сломали. KapMaH Интересно, а они посчитали только те моменты, где были ошибки не в их сторону или все? Первая ключевая ошибка - отсутствие пенальти на 11 мин. Вторая - желтая, а не красная карточка защитнику Ахмата. Ну а дальше ключевые ошибки против них при счете 1:0, и, особенно, 2:0. Не вижу я здесь судейской предвзятости. Отвратительное судейство - да, но не более./////////////////// Согласен на все 10000000. Самое интересное мясные недовольны боле всех)))))))) И где там Самый Великий?? На 5-6 месте, через тур будет на 10!!
17:00
vesmast1960
Точно, надо пересмотреть!!!!! И назначить пендаль на 11 минуте за снос Паредеса, и наградить желтыми и красными картами за сносы дриусси (3 раза), паредеса (5-6 раз) и т.д. НО!!! Не спорю щтрафной и красная за игру рукой Лунева! НО!!!!!! Это при счете 2:0, а если учесть неназначенный пеналь???
16:57
Revelator78
Судили ФК Газпром как обычно его судят в СОГАЗе. Странно, что красную не показал судья раньше. А на Уциеве был очевидный всем фол, кроме судьи. Но это все цветочки. Но почему не удалил Лунева???Ведь Ахмат и так уже играл в меньшинстве, счет был уже большой? За такие вещи - не видеть очевидного - даже не ФНЛ нужно отправлять, а заново лицензию подтверждать.
16:52
serzheo
А чего они хотят добиться? Судья косячил в их сторону не меньше.
16:51
KapMaH
Интересно, а они посчитали только те моменты, где были ошибки не в их сторону или все? Первая ключевая ошибка - отсутствие пенальти на 11 мин. Вторая - желтая, а не красная карточка защитнику Ахмата. Ну а дальше ключевые ошибки против них при счете 1:0, и, особенно, 2:0. Не вижу я здесь судейской предвзятости. Отвратительное судейство - да, но не более.
16:50
suiss
Конец Федотову... зато заработал на две квартиры.
16:45
Халзан
А кто будет рассматривать этот Будогосский который назначал этого судью и напутствовал его " помни куда едешь не обижай хозяев и будь с ними поласковей! Понимаешь поласковей"
16:44
bibik.i
Да полкоманды Ахмата в этой игре на желтых карточках сидеть должна. Судья не справился, надо было сразу грубость игроков наказывать а так чудо что никому кость не сломали.
16:43
Митяй Антибомж
Всё правильно сделали, но без толку. Поезд с тремя очками давно ушёл в сторону политпроекта.
16:38