Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги

Как и предполагал "СЭ", арбитр Игорь Федотов, обслуживавший в воскресенье матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" (4:0), получил очень низкую оценку от инспектора встречи Гаряфия Жафярова. Даже ниже, чем его коллеги Кирилл Левников и Евгений Турбин, которые с 7,4 балла были переведены из категории "Про" в категорию "А" и пока работают только на играх в первом дивизионе.

У Федотова предварительно 7,3 балла (это равно примерно "единице" по пятибалльной системе). Это значит, что у него две серьезные ошибки и еще одна, связанная с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. Судя по всему, в первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал "Ахмат" на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол. Можно только предполагать, какой еще промах в управлении игрой увидел у судьи Жафяров.

В дальнейшем оценка Федотова может быть еще снижена. По данным "СЭ", контрольно-квалификационная комиссия РФС собирается рассмотреть эпизод на 25-й минуте, в котором судья не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Инспектор поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Но есть и другие мнения – в пользу удаления Анхеля. (Александр БОБРОВ)