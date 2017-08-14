"Ахмат" попросил РФПЛ рассмотреть судейство Федотова в матче с "Зенитом"

"Ахмат" опубликовал заявление с просьбой РФПЛ рассмотреть работу арбитра Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" в Санкт-Петербурге (0:4). В клубе считают, что ошибки судейской бригады серьезно повлияли на результат встречи.
"На результат матча 6-го тура чемпионата России между командами "Зенит" – "Ахмат" серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады, – говорится в сообщении. - Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, грозненский клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу".
Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион //
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять" //
Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен" //
Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги
old grumbler
podnimitemneveki Если бы судья свистнул нарушение то фола Уцыева бы не было а по поводу Гацкана кто бы сомневался что его не правильно удалили вы у других соринку замерите а усебя бревно мимо глаз пропустите за это Вас многие и не могут терпеть слишком МОДНЫЕ.................................... желаю тебе получить по ногам от такогоже как Гацкан пацана что бы ты узнал каково это получить по ногам от профи игрока по футболу....
19:33 14 августа
old grumbler
Platinum1991 Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!! Л Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!! Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть. Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре! Что ни тур, то скандал арбитров!!!................... аааааааааааааааааааааааааааа я болею за Шпартак!!!!! ааааааааааа он проиграл ЦСКА............ и без всяких судей!!!!!!!!! отрыв всё увеличивается.... Шпартак не догонит.....
19:31 14 августа
old grumbler
podnimitemneveki ................... На момент с вратарем Зенит вел 2-0 и был еще не назначенный пенальти в ворота Ахмата, а так бы ваши стоны напоминают стоны Спартака в матче с зенитом который проигрывал 2-3 и думал что без Кришито порвет Зенит... в этом году Промес не попал в ворота с пяти метров и никто ему не мешал!!!!
19:29 14 августа
podnimitemneveki
Если бы судья свистнул нарушение то фола Уцыева бы не было а по поводу Гацкана кто бы сомневался что его не правильно удалили вы у других соринку замерите а усебя бревно мимо глаз пропустите за это Вас многие и не могут терпеть слишком МОДНЫЕ
19:06 14 августа
serzheo
podnimitemneveki______ Это не отменяет фол Уциева, учи правила. Гацкана удалили совершенно верно, как и игрулю Урала. Это называется - опасная игра (прямая нога). Все было по правилам не надо выдумывать сказки.
19:02 14 августа
podnimitemneveki
И к стати где возмущение господина Мутко по поводу предвзятого судейства или в Питере такого не бывает?
19:01 14 августа
podnimitemneveki
old grumbler Для особо одаренных Кришито нарушил правило раньше а значит это отменяет фол Уциева а по поводу ни чего не болит так в прошлом году Гацкан летел в страшном подкате и даже не попал по ноге а в добавок ему еше наступили на ногу так вот такие как ты писали что удален он правильно за намерение сыграть грубо
18:57 14 августа
KapMaH
Господам зенитовцам, тем кто говорит, что у Ахмата нужно было удалять не одного, а больше, неужели вам было мало позора на матче - открытия с Уралом? __________________________________________ При чем здесь Урал? В огороде бузина, а в Киеве дядька. Давайте сейчас вспомним про несуществующие офсайды Аршавина в матче с ЦСКА памяти Петтая, упокой Господи его душу. Или еще что-нибудь вспомним. Да, говоря откровенно, просматривалась определенная линия в судействе Зенита, впрочем, как и ЦСКА и Спартака в свое время, но конкретно этот матч не очень похож на сплав Ахмата, ну совсем не похож. За уши притянута эта предвзятость. А то, что ошибок был целый воз в разные стороны и то, что Ахмат играл грубо - это бесспорно.
18:57 14 августа
Serg0652
а позор с Уралом был по причине низкой квалификации мистера Луческу. хорошо, что избавились. судья там третью красную должен был давать не на 91 минуте, а на 85-й, за что и пострадал
18:54 14 августа
КГИ
old grumbler Ещё раз повторю, я не оправдываю Уциева, удаление он заслужил. Но то, что он сделал, и у него ничего не болело, отменяет то, что Федотов необоснованно не зафиксировал фол на нём?
18:42 14 августа
old grumbler
КГИ Господам зенитовцам, тем кто говорит, что у Ахмата нужно было удалять не одного, а больше, неужели вам было мало позора на матче - открытия с Уралом?............................. Футбол это игра в мяч - игроки Ахмата не попадали в мяч но очень хорошо попадали в ноги игроков Зенита, учитесь играть в футбол и вот ещё что, Уциев вскочил добежал и ударил и у него ничего не болело так что не пойму что ему сделал Кришито...
18:32 14 августа
КГИ
Перед удалением был фол Кришито на Уциеве, на ктр судья не отреагировал, хотя был в двух шагах. Уциев встал и срубил зенитовца. Желтая карточка бесспорная, а т.к. она была второй, бесспорное удаление. Но спровоцировал это удаление судья. Это не оправдывает Уциева, но не отменяет безобразного судейства. А эпизод с Лунёвым просто наиболее наглядно показал уровень Федотова. Умышленно он так судил или в силу низкой квалификации, не важно, в любом случае гнать его нужно без права судить, что то выше уровня водокачки. Господам зенитовцам, тем кто говорит, что у Ахмата нужно было удалять не одного, а больше, неужели вам было мало позора на матче - открытия с Уралом?
18:27 14 августа
ATA
Федотов получил деньга, теперь может спокойно в фнл уйти
18:13 14 августа
Шуваловец
как только свинки опустились на свое обычное место, сразу началось нытье про газпромовский заговор. Что ж вы в прошлом сезоне молчали? :)
18:10 14 августа
old grumbler
Alex3114 Недолго же голубые держались не прибегая к помощи судей. Теперь ждем отстранения Федотова, разбор полетов в судейском корпусе и дальше опять зенытики заведут песню, что их якобы убивают судьи........................ пока что ноет Ахмат....
18:07 14 августа
old grumbler
Судью конечно накажут, но это ничего не изменит, Ахмату нужно было забивать голы, а не по ногам Зенитовцев лупить и потом результаты матча никогда не пересматриваются... а судьи у нас с каждым годом все хуже, а нормальных всё меньше...
18:06 14 августа
Kupservas
Зениту можно все... по крайней мере в этом сезоне. Вы что не понимаете что ли??? Нокиа, Нокиа 6320 Ай...
18:01 14 августа
Alex3114
Недолго же голубые держались не прибегая к помощи судей. Теперь ждем отстранения Федотова, разбор полетов в судейском корпусе и дальше опять зенытики заведут песню, что их якобы убивают судьи
17:56 14 августа
нет желтухе!
Valdemarson - маасква - эт не вся страна, за МКАД тоже жизнь есть.
17:56 14 августа
old grumbler
199 Один ... не поможет, первого места не видать газпрому.Это надо так суметь, что бы противопоставить себя всей стране............................... поскромнее нужно быть парень поскромнее... а то завистью пованивает за версту от твоих коментов....
17:54 14 августа
old grumbler
genas деньги решили исход... заслуженно зенит выиграл ................ я исправил твою описку....
17:52 14 августа
Тот самый Зануда
Они лучше бы со своим "микрофоном" разбирались.А то ведь в Европах,куда они мечтают попасть,такую поддержку могут и не оценить.Это у нас заплатил 10-20 тыщ деревянных и кричи дальше на здоровье,а там могут и пинка под зад дать.
17:45 14 августа
голос из Санкт-Петербурга
На результат матча 6-го тура чемпионата России между командами "Зенит" – "Ахмат" серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады ======================================================================================================== Смешно даже читать это. Каким серьёзнейшим образом? Хоть не позорились бы... Лунёва надо было удалять и ставить штрафной удар, который ещё надо суметь реализовать. Но к этому моменту счёт был 2-0 в пользу ЗЕНИТа и было удаление Уциева у Ахмата. Но к 60 минуте не был поставлен пенальти в ворота Ахмата и не были удалены Ахъядов и Анхель. У Ахмада к этой минуте должно было быть 8 игроков на поле.
17:44 14 августа
Тополь-М
Это типа из разряда: "Ахмат", потому что он "Ахмат", не может проиграть в честной борьбе, только в результате заговора? Эти их вечные сопли - результат вседозволенности.
17:41 14 августа
Valdemarson
serzheo 199____ Всей стране? Это ты про Спартак? 17:25 ___________ Отнюдь. Катание газпромовского сыра в масле отвратительно не только мясным. Вся остальная страна так-то вообще не жирует.
17:40 14 августа
Ю.Ю.
genas ____________ И много забашляли?
17:27 14 августа
PiratDen
этого судью надо отстранить от работы за боязнь справедливо наказать игроков Ахмата.
17:26 14 августа
serzheo
199____ Всей стране? Это ты про Спартак?
17:25 14 августа
genas
деньги решили исход...не заслуженно зенит выиграл
17:24 14 августа
Шуваловец
На Паредесе был 200%-ный пенальти, а Уциеву можно было прямую красную за фол на Кришито давать.
17:20 14 августа