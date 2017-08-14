"Ахмат" попросил РФПЛ рассмотреть судейство Федотова в матче с "Зенитом"

"Ахмат" опубликовал заявление с просьбой РФПЛ рассмотреть работу арбитра Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" в Санкт-Петербурге (0:4). В клубе считают, что ошибки судейской бригады серьезно повлияли на результат встречи.

"На результат матча 6-го тура чемпионата России между командами "Зенит" – "Ахмат" серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады, – говорится в сообщении. - Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, грозненский клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу".

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