Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что голкипер "Зенита" Андрей Лунев должен был попросить замену после нарушения правил и покинуть поле в матче 6-го тура против "Ахмата" (4:0). Напомним, что вратарь сыграл рукой за линией штрафной, однако арбитр не заметил нарушения. Сам игрок признал свою вину.

– Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского.

Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //

Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"