15:34 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что голкипер "Зенита" Андрей Лунев должен был попросить замену после нарушения правил и покинуть поле в матче 6-го тура против "Ахмата" (4:0). Напомним, что вратарь сыграл рукой за линией штрафной, однако арбитр не заметил нарушения. Сам игрок признал свою вину.

– Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского.

Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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SIZ170

..... а когда судьи стреляться начнут? после позорных судейств.....

15:54

Странник-777

Правильно, игроки сами должны уходить с поля, сами признаваться в других нарушениях. А если вдруг возникнет спорный момент, то можно истину выявлять на кулаках. Мы все помним, как это делалось во дворах в годы нашей юности. Чего кормить этих чмошников, называющих себя "судьями"? Эти барыги кормятся взятками и ставками у букмекеров. Зачем нам терпеть всех этих паразитов?

15:53

SIZ170

..... а зачем судья? игроки сами штрафные и пенальти без них пробьют)))

15:52

Разбанен досрочно

и этот клован - "Глава департамента судейства и инспектирования РФС"??? трындец... может для начала сам свалишь, как не справившийся с обязанностями по статье профнепригодности?!

15:51

LariKo

Мдя... Стареет Андрейка...

15:50

Rulen Bagdasys

Будогосский дурачок?

15:48

lera-valera

баламошка, ну ты то чистокровный бомжик, иди жёлуди хрумкай

15:47

zenit-2017

ахахахаха. Этот Будогосский вообще чудо, А на хрена судья на поле тогда. Представляю эту картину Лунев взял и ушел)))

15:47

баламошка

Лунтик не джентльмен, а бомж. Аристократия помойки.

15:45

Malshion

Лунев признал вину после просмотра повтора по окончании матча. Как он мог покинуть поле? Пускай другие тогда на поле вообще не выходят ))

15:40