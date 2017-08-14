Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что голкипер "Зенита" Андрей Лунев должен был попросить замену после нарушения правил и покинуть поле в матче 6-го тура против "Ахмата" (4:0). Напомним, что вратарь сыграл рукой за линией штрафной, однако арбитр не заметил нарушения. Сам игрок признал свою вину.
– Лунев сказал, что его надо было удалять? Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского.
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять"
SIZ170
..... а когда судьи стреляться начнут? после позорных судейств.....
15:54
Странник-777
Правильно, игроки сами должны уходить с поля, сами признаваться в других нарушениях. А если вдруг возникнет спорный момент, то можно истину выявлять на кулаках. Мы все помним, как это делалось во дворах в годы нашей юности. Чего кормить этих чмошников, называющих себя "судьями"? Эти барыги кормятся взятками и ставками у букмекеров. Зачем нам терпеть всех этих паразитов?
15:53
SIZ170
..... а зачем судья? игроки сами штрафные и пенальти без них пробьют)))
15:52
Разбанен досрочно
и этот клован - "Глава департамента судейства и инспектирования РФС"??? трындец... может для начала сам свалишь, как не справившийся с обязанностями по статье профнепригодности?!
15:51
LariKo
Мдя... Стареет Андрейка...
15:50
Rulen Bagdasys
Будогосский дурачок?
15:48
lera-valera
баламошка, ну ты то чистокровный бомжик, иди жёлуди хрумкай
15:47
zenit-2017
ахахахаха. Этот Будогосский вообще чудо, А на хрена судья на поле тогда. Представляю эту картину Лунев взял и ушел)))
15:47
баламошка
Лунтик не джентльмен, а бомж. Аристократия помойки.
15:45
Malshion
Лунев признал вину после просмотра повтора по окончании матча. Как он мог покинуть поле? Пускай другие тогда на поле вообще не выходят ))
15:40