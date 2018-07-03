Агент: "Новосельцев покидает "Зенит"? Спросите у Семака"

Агент защитника "Зенита" Ивана Новосельцева Олег Артемов не ответил на вопрос, покидает ли его клиент питерский клуб. Ранее сине-бело-голубые у себя на сайте опубликовали список футболистов, отправляющихся на сбор в Австрию, в нем не оказалось 26-летнего игрока. Окончание чемпионата России-2017/18, напомним, Новосельцев провел на правах аренды в тульском "Арсенале".

– Новосельцев покидает "Зенит"?

– Не знаю, позвоните главному тренеру (Сергею Семаку. – Прим. "СЭ").

– Вы не в курсе развития ситуации?

– Я в курсе всего, но информацию вам лучше получить в пресс-службе "Зенита" или у руководства клуба. Зачем мне комментировать это?

В минувшем сезоне Новосельцев принял участие в двух матчах чемпионата России и отметился одной желтой карточкой. (Андрей СИЗЯКИН)