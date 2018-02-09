17:41 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Мы возвращаемся в Бразилию. Вериссимо в "Спартак" не перейдет"

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Апаресиду Инасиу, представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, сообщил "СЭ" о том, что его клиент не будет играть за красно-белых. Агент добавил, что несколько дней назад прилетел в Москву, но переговоры не продвинулись.

– Мы с моим партнером Маркосом Рибейру несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в "Спартак", – сказал Инасиу. – Но в Москве выяснилось, что переговоры с "Сантосом" и нами от имени "Спартака" вел неавторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки. Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в "Спартак" не перейдет.

Ранее в агентстве сообщили "СЭ", что "Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 7,5 миллиона евро. После этого представители футболиста прилетели в Москву, где собирались уладить все детали. (Гоша ЧЕРНОВ)

Таблица переходов РФПЛ

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (51)
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К.Б.Ын

Ну , что я могу сказать нашим партнёрам из разряда немытых коннебомжацкихдевак : просто наше любимое и вечное ОуКБ пожизненное :)

22:48

kostyauuvarov

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22:41

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22:21

pahom-17

их еще в Январе послали надолго вместе с кучей агентов...а тут сами решили..но уже с другими шарлатанами...

22:20

zoolord

Думаю вериссимо теперь будет с нетерпением ждать окончания своего контракта. И попытается уйти бесплатно от всех своих агентов и неагентов.

21:07

Коновал и бомжедав

Талантливый Жалкий ты, Коновал! Убогий какой-то! Если все вокруг быдло, может дело в тебе? ///Вот все ты с ног на голову переворачиваешь) Изъясняйся не как быдло, только и всего... Вокруг меня, кстати нет таких. Другой, видишь ли, круг общения. Так что не перекладывай с больной головы...

21:02

Талантливый

Жалкий ты, Коновал! Убогий какой-то! Если все вокруг быдло, может дело в тебе?

20:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

рыдаю. от счастья.

20:56

Коновал и бомжедав

Талантливый Коновалу и ебанату: о, как тебя раскорячило! Напыжился так, что пукан сорвало!) Весь свой запас интеллекта вывалил, так сказать сходил под себя! До чего свиньи бывают смешными и забавными! Пиши ещё, утырок! Хороший сегодня день!))) ///А раскорячило вижу тебя) Это весь "талант"? И больше быдлячества, это твое.

20:44

Коновал и бомжедав

паоло росси Коновал и бомжедав паоло росси свинарня про унитазы вещает) про дом свой родной.... //Ты все перепутал, но я не удивлен. У унитазов обычно бомжи околачиваются)-----------------------------------------------------------------------------только чтоб насрать на живущую внутри свинарню) ///То что ты не отрицаешь вашего у унитазов кучкования, это уже неплохо) Значит не все потеряно...

20:41

Я Знаю Историю

слава Богу, что не взяли! На фиг такие рвачи. глядишь, в следующий раз другие будут посговорчивее, а то каждому дураку зп в 5-6 раз поднимать....

20:40

К.Б.Ын

Завтра придёт. И паоло росси тоже придёт, потому, что я этого хочу !!! А что я хочу - то и будет )

20:32

паоло росси

Коновал и бомжедав паоло росси свинарня про унитазы вещает) про дом свой родной.... //Ты все перепутал, но я не удивлен. У унитазов обычно бомжи околачиваются)-----------------------------------------------------------------------------только чтоб насрать на живущую внутри свинарню)

20:30

Коновал и бомжедав

паоло росси свинарня про унитазы вещает) про дом свой родной.... //Ты все перепутал, но я не удивлен. У унитазов обычно бомжи околачиваются)

20:23

паоло росси

свинарня про унитазы вещает) про дом свой родной....

20:19

Бу-га-га!

Посмотрели лже-агенты лже-Вериссимо матч с Ливерпулем в записи, и не захотели пареньку кредитную историю портить.))

20:19

Коновал и бомжедав

Гаттузо Крут!!!!!!#! ///Всегда слегка завидовал быдлу, вроде тебя. Для вас жизнь проще унитаза)

20:15

Хома Сапиенс

А дело скорей всего было так. Бразильцы при новом президенте после НГ кобенились до последнего, надеясь сорвать хорошие бапки (так как Сантос в долгах). Спартак увеличивал предложение каждые 2-3 дня (но по чуть-чуть). На третий раз ставку повышать не стали и бразильцы типа наложили вето на переговоры. Спартак сказал: "ну ок" и сматал удочки - переключился на Максимовича. Президент Сантоса посидел индюком с неделю и доперло до него что предложения нового не будет, блеф не сработал и послал агентов игрока в Москву, мол, давайте, чо они там молчат. Наши отрядили Трабукки выяснить с чем гости приехали. Пообсуждали. Агенты поняли, что повышения не будет и свой крах и личные хотелки (комиссионные, процент с подъемных) свалили на другую сторону. Теперь еще неделю гоношить будут наверное, ко-ко-шничать. А потом снова приедут.

20:14

Коновал и бомжедав

Талантливый Персонаж с именем Коновал... рассуждает об интеллекте!? Интересно, чем он это делает? Оксюморон, однако!))/// Убил) Ты знаешь про оксюморон?! Неужели и про пердюмонокль и пертурбацию?! Здорово, что интернет придумали, не правда ли?)

20:02

asc0002

Цирк шапито )))))

19:54

Талантливый

Персонаж с именем Коновал... рассуждает об интеллекте!? Интересно, чем он это делает? Оксюморон, однако!))

19:54

Хома Сапиенс

по данным СЭ - Спартак вчера Вериссимо купил, сегодня уже оказывается что нет, "третьего дня" от Еременко отказались, позавчера выяснилось что нет. Уровень адекватности зашкаливающий.

19:54

Ю.Ю.

Российские бабушки выдохнули...))

19:45

кузя23

Коновал и бомжедав кузя23 Коновал и бомжедав_Ты меня с кем-то путаешь. Я не болею за Зенит. Просто у вас сага "Луан №2" намечается. /Тогда извини. Да, неаккуратненько как-то. Думаю и Луан и Вериссимо пришлись бы ко двору. 19:36_Возможно. Тут еще немалый фактор адаптации. И к футболу в РФПЛ (очень автобусному) и к бытовым условиям (другая страна,другой климат).

19:42

Коновал и бомжедав

кузя23 Коновал и бомжедав_Ты меня с кем-то путаешь. Я не болею за Зенит. Просто у вас сага "Луан №2" намечается. /Тогда извини. Да, неаккуратненько как-то. Думаю и Луан и Вериссимо пришлись бы ко двору.

19:36

SS-1525-Sergey

Просто агентам и футболисту отсыпали ромбовидных монеток и тут до них начало доходить, что их пытаются кинуть.

19:36

кузя23

Коновал и бомжедав_Ты меня с кем-то путаешь. Я не болею за Зенит. Просто у вас сага "Луан №2" намечается.

19:33

Коновал и бомжедав

кузя23 Ganik_ "Хома Сапиенс Таски на выход летом или до 1 марта, Максимович дорог, только в аренду, значит летом: Джикия, Кутепов, Веррисимо и на всякий случай Бокетти, если травмы/дисквалификации. Неплохо-неплохо. 00:57" 2Mad Butcher 5 за селекцию И абсолютно сильнейший состав в РФПЛ 00:48" "sarkis1957 Хочется верить, что он заиграет. Спартаку просто необходимы хорошие защитники. 23:10 8 ФЕВРАЛЯ" _Это не ваши адепты вчера писали?))Какой-то разброд в секте.Одни пишут, что рады и Вериссимо нужен. Другие ,что нафиг не нужен. Переобуваетесь на лету)/ Бывает) Ну так и вы совсем недавно на Дзюбу молились) Да и на Шатова...Ну и секта это скорее про вас)

19:29

Коновал и бомжедав

Талантливый Странно слышать о недалекости от чего-то с интеллектом инфузории) судя по опусам)

19:27

Jean4

УРА! Наконец-то этот сериал закончится.))

19:25