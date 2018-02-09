Агент: "Мы возвращаемся в Бразилию. Вериссимо в "Спартак" не перейдет"

Апаресиду Инасиу, представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, сообщил "СЭ" о том, что его клиент не будет играть за красно-белых. Агент добавил, что несколько дней назад прилетел в Москву, но переговоры не продвинулись.



– Мы с моим партнером Маркосом Рибейру несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в "Спартак", – сказал Инасиу. – Но в Москве выяснилось, что переговоры с "Сантосом" и нами от имени "Спартака" вел неавторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки. Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в "Спартак" не перейдет.



Ранее в агентстве сообщили "СЭ", что "Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 7,5 миллиона евро. После этого представители футболиста прилетели в Москву, где собирались уладить все детали. (Гоша ЧЕРНОВ)