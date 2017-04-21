Агент Миланова: "ЦСКА не сделал Георгию предложение по новому контракту"

ЦСКА не предложил новый контракт полузащитнику Георгию Миланову, заявил агент футболиста Мирчо Димитров. Действующее соглашение 25-летнего болгарина истекает летом 2018 года. Миланов играет за армейцев с 2013 года, всего провел за клуб 122 матча, забил 6 мячей и отдал 11 передач.

– Пока ЦСКА не сделал предложения о продлении контракта, – цитирует "Р-Спорт" Димитрова. – Думаю, им нужно время, чтобы определиться в этом вопросе. Команда сейчас борется за медали, а Георгий не играет из-за травмы. К маю он восстановится, проведет несколько матчей, а ЦСКА, надеюсь, финиширует в двойке и обеспечит себе попадание в Лигу чемпионов. Тогда мы и сядем за стол переговоров.

Сегодня ЦСКА обыграл "Уфу" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи