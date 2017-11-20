12:12 | Футбол — РФПЛ

Агент Кришито: "Зенит" не делал предложений Доменико о продлении контракта"

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Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико сообщил о том, что футболисту не поступало предложений о продлении контракта.

Действующее соглашение 30-летнего итальянца с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2018 года. Ранее сообщалось, что защитник намерен вернуться в чемпионат Италии.

– В данный момент вопрос продления контракта Кришито с "Зенитом" находится в подвешенном состоянии, – приводит ТАСС слова Д'Амико. – Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало.

До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту.

Напомним, что Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за петербуржцев" во всех турнирах и забил три гола.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4742707

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SpaMan

Subulcus Ещё пол года впереди.. Чего сопли то разводить.. Надо будет договорятся.. 12:15 --- Приличные команды не доводят подписание контракта ключевого игрока до последнего момента. Хотя кому я рассказываю о приличиях

12:49

Subulcus

Ещё пол года впереди.. Чего сопли то разводить.. Надо будет договорятся..

12:15