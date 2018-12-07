Агент Адриану: "Луиз всегда выражал желание вернуться в "Интернасьонал"

Агент нападающего "Спартака" Луиза Адриану Жилмар Велоз заявил, что 31-летний бразилец неоднократно выражал желание вернуться в "Интернасьонал". Он выступал за этот клуб с 2006 по 2007 год.

- "Интернасьонал" ищет отличных игроков, - сказал Велоз в интервью Revista Colorada. - Луиз Адриану всегда выражал желание вернуться туда. Он находится в списке игроков, за которыми следят в этом клубе.

Адриану выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России и Суперкубок-2017.

В текущем сезоне Адриану провел 18 матчей за "Спартак", забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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