Аджоев прокомментировал подписание "Арсеналом" Нигматуллина

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев отметил, что вратарь Артур Нигматуллин является голкипером уровня премьер-лиги. Сегодня, 16 июня, туляки объявили о подписании контракта с 27-летним игроком.

- Нигматуллин - голкипер уровня премьер-лиги, прошедший одну из лучших вратарских школ в России, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Аджоева. - По итогам прошлого сезона Артур стал одним из немногих, кто провел практически все матчи за "Амкар", что говорит о его высоком уровне мастерства.

Уверен, что с приходом Нигматуллина наша вратарская линия будет продолжать прогрессировать. Контракт с Артуром подписан по системе "1+1".



В прошлом сезоне Нигматуллин пропустил 29 мячей в 33 встречах за "Арсенал" во всех турнирах.

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