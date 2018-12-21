Адвокат Мамаева: "Сомневаюсь, что прокуратура признает новое обвинение законным и обоснованным. Мы подаем жалобу"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что его подзащитному, а также нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому предъявлено более серьезное обвинение.

Как сообщило сегодня агентство городских новостей "Москва", следствие переквалифицировало статью 116-й УК РФ "Побои" на часть 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

– Действительно, всем фигурантам дела перепредъявили обвинение в так называемой "окончательной редакции". Тем не менее, от этого оно не стало более обоснованным и законным, – сказал Бушманов. – В этой редакции больше нарушений и голословных доводов, которые не имеют отношения к сути событий.

– Можно ли говорить, что обвинение ужесточили?

– Фактически процессуальное положение не ухудшилось. Просто переквалифицировали эпизод, связанный с избиением Виталия Соловчука, со статьи 116-й на 115-ю исходя из данных медицинской экспертизы, существенного влияния это не оказывает. А так все осталось по-прежнему, версия и позиция следствия не изменились.

– Собираетесь обжаловать действия следствия?

– В понедельник обязательно подам жалобу в прокуратуру. Сегодня мы также заявили, что обвинение не конкретное, отчасти непонятное и противоречивое. Попросили следствие разъяснить его сущность, чтобы мы могли понимать, как защищаться, на какие доводы опираться. Нынешнее же обвинение явно нарушает право на защиту. Подали ходатайство и дали следствию возможность конкретизировать обвинение, чтобы мы смогли дать подробные и развернутые показания.

– Когда следствие даст ответ?

– Может, на следующей неделе. Правда, сомневаюсь, что прокуратура при проверке признает это обвинение законным и обоснованным, и вряд ли отправит дело в суд. У прокурора есть все основания вернуть это дело следователям.

Напомним, Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под стражей в московском СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. На прошлой неделе Тверской районный суд продлил арест всех четверых до 8 февраля 2019 года. (Иван Торопцев)