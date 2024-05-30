Спортивный директор «Оренбурга» — о будущем Марина: «В следующем сезоне он с нами»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Джимми Марина.

«Этим летом или зимой контракт Марина с «Оренбургом» не истекает. В следующем сезоне он с нами», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Марин провел в составе «Оренбурга» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отметился 3 результативными передачами.