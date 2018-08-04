Абель Эрнандес: "Захотел стать игроком ЦСКА уже в 2010 году"

Новичок ЦСКА нападающий Абель Эрнандес признался, что хотел стать игроком армейской команды еще в 2010 году, когда выступал за "Палермо".

- Переход в ЦСКА - огромная честь - сказал Эрнандес в интервью клубной пресс-службе. - Горжусь тем, что такой большой клуб обратил на меня внимание. О классе и величии этой команды говорит тот факт, что ЦСКА уже шесть лет подряд выступает в групповом турнире Лиги чемпионов.

В 2010 году, будучи игроком "Палермо", я почувствовал на себе всю силу этой команды. Уже тогда мне захотелось в один день стать игроком армейцев. Наша задача - стать чемпионами России и успешно выступить в Лиге чемпионов. Я буду бороться и стараться изо всех сил, чтобы помочь команде.

Соглашение между 27-летним уругвайским нападающим и ЦСКА, подписанное 1 августа, рассчитано на три года.