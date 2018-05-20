4:3! "Анжи" обыграл "Енисей", но команда Аленичева вышла в РФПЛ

"Анжи" дома обыграл "Енисей" (4:3) в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. Первая встреча завершилась поражением махачкалинцев (0:3). Таким образом, в следующем сезоне в премьер-лиге сыграют красноярцы.

В первом тайме гости с разницей в три минуты дважды огорчили хозяев - отличились Марко Обрадович и Максим Семакин. В компенсированное к первому тайму время "Анжи" сократил отставание - гол на счету Квадво Поку. После перерыва команда Вадима Скрипченко за две минутв два раза поразила ворота гостей - точными ударами отметились Амур Калмыков и Владимир Полуяхтов. В концовке встречи Сердер Сердеров сравнял счет, реализовав пенальти, но в дополнительное время махачкалинцы вырвали победу - дубль оформил Полуяхтов.

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Переходные матчи

"Анжи" (Махачкала) - "Енисей" (Красноярск) - 4:3 (1:2)

Голы: Обрадович, 15 (0:1). Семакин, 17 (0:2). Поку, 45+2 (1:2). Калмыков, 73 (2:2). Полуяхтов, 74 (3:2). Сердеров, 84 - с пенальти (3:3). Полуяхтов, 90+4 (4:3).

"Анжи": Сугробов, Тетрашвили, Самарджич, Армаш (Калмыков, 53), Полуяхтов, Данченко, Бакаев, Антон, Поку (Будковский, 77), Маркелов (Глебов, 70), Лескано.

"Енисей": Филиппов, Кичин, Жиров, Гасанов, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов (Рожков, 43), Камеш, Кутьин (Саркисов, 52), Обрадович (Сердеров, 68).

Предупреждения: Антон, 18. Кичин, 20. Бакаев, 90+4.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва), Лунев (Новосибирск).

20 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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