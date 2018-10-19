Вратарь молодежки Обухов: "Хотелось бы поддержать Бушманова, он сделал все возможное"

Голкипер молодежной сборной России Игорь Обухов прокомментировал выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы.

Проиграв в заключительном матче австрийцам 2:3, российская сборная не смогла завоевать путевку на чемпионат Европы.

- Конечно, результат отрицательный. Это бесспорно, - говорит Обухов. - Нам не удалось решить задачу и выйти на Евро-2019. После игры с австрийцами мы все были очень расстроены. Боролись до конца, но, к сожалению, проиграли. В то же время хотелось бы сейчас поддержать главного тренера команды Евгения Бушманова, на которого обрушилось много критики. Понятно, что он как главный тренер отвечает за итоговый результат, но, поверьте, он сделал все возможное, чтобы мы вышли на чемпионат Европы. Был до конца с командой, но такое бывает. Надо работать дальше. На самом деле Евгений Александрович хороший специалист, он внес немалый вклад в развитие ребят, которые сейчас играют в клубах премьер-лиги. Думаю, работа с молодежью это его сильная сторона. Надеюсь, он останется во главе сборной.

- Стала ли ключевой игра с сербами, проигранная со счетом 1:2?

- Все, кто видел матч, наверняка согласятся с тем, что поражения мы не заслужили. Мы контролировали ход той встречи, выигрывали 1:0, но в итоге удача отвернулась от нас.

Игорь Обухов является воспитанником "Зенита". Нынешний сезон голкипер проводит в "Тюмени" на правах аренды. (Сергей Егоров)