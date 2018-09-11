Российская "молодежка" уступила Сербии и упустила шанс выйти на Евро напрямую

Молодежная сборная России проиграла команде Сербии (1:2) в матче восьмого тура квалификации молодежного чемпионата Европы в группе 7. У россиян единственный гол в активе Никиты Чернова. Вратарь Илья Максименко и форвард Федор Чалов остались в запасе.

Вратарь Илья Максименко и форвард Федор Чалов остались в запасе.

У сербов отличились Лука Йович (с пенальти) и Александр Лутовац. Сербия с 24 очками лидирует в группе. Первое место обеспечивает прямую путевку в финальный турнир. Россияне с 16 очками идут вторыми. Вторая позиция дает шанс пробиться в финальную часть благодаря рейтингу лучших вторых команд.

Молодежный чемпионат Европы

Квалификация

Группа 7

8-й тур

Россия U21 - Сербия U21 - 1:2 (0:0)

Голы: Чернов, 62 (1:0). Йович, 74 - с пенальти (1:1). Лутовац, 88 (1:2).

Россия U21: Мелихов, Рассказов, Чернов, Фомин, Лысов, Гулиев, Жигулев, Коновалов, Обляков, Мелкадзе (Соболев, 84), Зуев (Бакаев, 75).

Сербия U21: Радунович, Гаич, Йованович, Маркович, Богосавац, Илич (Рачич, 46), Машович, Пантич, Ранджелович (Аджич, 69), Йович, Лутовац (Стеванович, 90+4).

Предупреждения: Гулиев, 29. Машович, 38. Зуев, 45+1. Лутовац, 61. Мелихов, 73. Коновалов, 77.

Судья: Иррати (Италия).

11 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".