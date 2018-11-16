Россия обыграла Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы U-19

Юношеская сборная России на выезде обыграла команду Кипра (2:0) в отборочном турнире чемпионата Европы U-19. В составе победителей отличились Владимир Москвичев и Павел Маслов. Игра проходила в Пафосе.

Чемпионат Европы U-19

Группа 11

Кипр U-19 - Россия U-19 - 0:2 (0:1)

Голы: Москвичев, 45 (0:1). Маслов, 57 (0:2).

Россия U-19: Шитов, Маслов, Михайлов, Мартынов, Москвичев, Цесь, Игнатов, Умяров, Карапузов (Янов, 86), Жиронкин (Халназаров, 57), Агаларов (Прошляков, 75).

Предупреждения: Маслов, 78. Игнатов, 81.

Судья: Вильянен (Финляндия).

16 ноября. Пафос. Стадион "Peyia Municipal Stadium".