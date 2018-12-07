Пеле: "Нормально отношусь к тому, что Месси считают лучшим в истории. Но его нельзя сравнить со мной"

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда мирового Пеле высказался о сравнениях с ним аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я нормально отношусь к тому, что Иньеста и Хави считают Месси лучшим футболистом в истории. Кто-то сравнивает его со мной, это дело вкуса. Но как можно сравнивать парня, который хорошо действует обоими ногами и умеет играть головой, с тем, кто бьет только одной ногой. У него только один навык. Марадона был лучше Месси. Намного лучше. История также знает отличных игроков Беккенбауэра, Кройфа ", - цитирует Пеле Folha De S. Paulo.

Напомним, что в недавнем голосовании на определение обладателя "Золотого мяча-2018" Месси занял пятое место, пропустив вперед победителя Луку Модрича, Криштиану Роналду, Мохамеда Салаха и Килиана Мбаппе.