"Это было трусливо". Спортивный директор "Айнтрахта" - об уходе Езила из сборной Германии

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич заявил, что решение полузащитника Месута Езила покинуть сборную Германии является трусливым. 29-летний хавбек покинул национальную команду по причине дискриминации со стороны Немецкого футбольного союза.

- Думаю, это было трусливое решение, - цитирует Бобича Bild am Sonntag. - Его критика в адрес Немецкого футбольного союза в социальных сетях невыносима. Он мог хотя бы дать интервью на телевидении. Для футболистов существует правило: поднимайся и будь мужчиной!

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014.