Дмитрий Булыкин: "Не стал бы говорить так резко, как Слуцкий"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не прав, назвав Россию нефутбольной страной. Он отметил, что есть ряд моментов, которые необходимо менять для привлечения зрителей на стадионы.

– Не стал бы кидаться такими резкими словами, как это сделал Леонид Слуцкий. У нас большое количество населения любит футбол, играет в него, – сказал Булыкин. – Страна у нас футбольная, только не все умеют делать из футбола шоу – ни продавать нормально билеты, ни привлекать болельщиков на трибуны. Условия на многих стадионах отпугивают людей от похода на матчи, зрители предпочитают смотреть игру дома. (Сергей АСТАХОВ)