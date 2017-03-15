Алексей Смирнов: "Смерть болельщиков "Спартака" – большая трагедия для Череповца"

Представитель фан-клуба "Спартака" в Череповце Алексей Смирнов рассказал, что смерть болельщиков красно-белых в ДТП на трассе М8 "Холмогоры" стала трагедией для города. В ночь с 13 на 14 марта легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Четверо пассажиров скончались на месте, среди них – 11-летний мальчик. Еще одна пассажирка была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Они возвращались с матча "Спартак" – "Анжи".

– Прощание с ребятами состоится в Череповце в четверг с 11 до 13 часов. Это большая трагедия для Череповца, молодые люди, вся жизнь еще впереди. Безумно жаль, – сказал Смирнов. – Сейчас же решили помочь семьям погибших, собираем деньги.

– Вы их знали?

– Лично – нет. О трагедии сообщили друзья, близко знакомые с ними. Из нашего города много народу посещают домашние и гостевые матчи "Спартака", иногда выезжаем организованно на автобусах, кто-то едет на своих личных автомобилях.

К сожалению, ребята не вернулись домой в этот раз. По дороге из Москвы Роман Паламодов забрал из деревни супругу и племянника. В машине были и его друзья.

– Полиция уже сообщила, что же стало причиной трагедии?

– Пока данных никаких нет. Известно лишь, что машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой.