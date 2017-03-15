Алексей Смирнов: "Смерть болельщиков "Спартака" – большая трагедия для Череповца"

Представитель фан-клуба "Спартака" в Череповце Алексей Смирнов рассказал, что смерть болельщиков красно-белых в ДТП на трассе М8 "Холмогоры" стала трагедией для города. В ночь с 13 на 14 марта легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Четверо пассажиров скончались на месте, среди них – 11-летний мальчик. Еще одна пассажирка была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Они возвращались с матча "Спартак" – "Анжи".
– Прощание с ребятами состоится в Череповце в четверг с 11 до 13 часов. Это большая трагедия для Череповца, молодые люди, вся жизнь еще впереди. Безумно жаль, – сказал Смирнов. – Сейчас же решили помочь семьям погибших, собираем деньги.
– Вы их знали?
– Лично – нет. О трагедии сообщили друзья, близко знакомые с ними. Из нашего города много народу посещают домашние и гостевые матчи "Спартака", иногда выезжаем организованно на автобусах, кто-то едет на своих личных автомобилях.
К сожалению, ребята не вернулись домой в этот раз. По дороге из Москвы Роман Паламодов забрал из деревни супругу и племянника. В машине были и его друзья.
– Полиция уже сообщила, что же стало причиной трагедии?
– Пока данных никаких нет. Известно лишь, что машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой.
Ботаникум
Скорее всего, водитель задремал за рулём... Самому доводилось ездить на север по этой трассе и невольно присматривался к тем памятным знакам, что стоят на месте гибели людей. И у меня создалось впечатление, что чаще люди гибли и гибнут на довольно простых участках дороги, где эта "простота" невольно убаюкивает и... наказывает. Очень печальная история......................
19:01