Турция - Россия: видеообзор матча

7 сентября. Трабзон. Турция - Россия - 1:2. 49-я минута. Только что Артем Дзюба забил победный гол. Фото AFP

В пятницу, 7 сентября, сборная России провела первый матч нового турнира УЕФА - Лиги наций. В Трабзоне команда Станислава Черчесова сыграла со сборной Турции и добились победы со счетом 2:1.

Первый гол россиян в Лиге наций забил Денис Черышев на 13-й минуте. На 41-й минуте счет сравнял Сердар Азиз. На 49-й минуте победный мяч забил капитан сборной Артем Дзюба.

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.