Власти Находки возродят "Океан"

Мэр Находки Борис Гладких сообщил, что в городе планируют возродить "Океан", расформированный весной 2017 года. Готовность поддержать клуб выразили спонсоры.

- "Океан" был многократным чемпионом Приморья, успешно играл на профессиональном уровне и всегда был очень популярен у жителей города, - приводит nakhodka-city.ru слова Гладких. - К сожалению, из-за отсутствия финансирования команда исчезла. Но это неправильно. Находка - третий по объемам грузоперевалки порт страны, а команду потеряли. Даже стыдно, что у других муниципалитетов - намного меньших, чем Находка, - есть свои футбольные команды, а у нас – нет.

Ожидается, что клуб стартует на профессиональном уровне в 2019 году. "Океан" выступал в высшей лиге чемпионата России в 1992 и 1993 годах.