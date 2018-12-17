Три новых футбольных поля появятся в Москве в 2019 году

Строительство 15 новых спортивных объектов, в том числе трех футбольных полей планируется в Москве в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала года в столице введен спорткомплекс в Шипиловском проезде, а также завершены инженерные работы на территории Гребного канала в Крылатском. Кроме того, до конца года власти намерены ввести еще два объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Николая Старостина и стадион "Олимп" на Суздальской улице.

- В следующем году планируем ввести в эксплуатацию еще 15 объектов: три футбольных поля, три BMX-велодрома, шесть физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных комплексов, три прочих объекта физкультуры и спорта, - цитирует Бочкарева ТАСС.