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Сорокин - о судьбе поста главы РФС: "Ничего не знаю. Правда!"

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Генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что не в курсе информации о возможной смене главы РФС. Ранее появилась информация, что во время сегодняшнего заседания исполкома РФС может быть объявлено об уходе вице-премьера РФ Виталия Мутко с поста президента РФС. Его место может занять Алексей Сорокин.

"Ничего не знаю! Правда!" - сказал Сорокин. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Если чиновник говорит, что не знает-это и должно быть правдой. Если он дополняет убедительности словом "правда", то это и говорит о том, что это ложь.. Наши так привыкли врать, что зная, что им не верят, свое вранье укрепляют словом "правда" и тем еще больше себя разоблачают.

17:06