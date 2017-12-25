Сорокин - о судьбе поста главы РФС: "Ничего не знаю. Правда!"

Генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что не в курсе информации о возможной смене главы РФС. Ранее появилась информация, что во время сегодняшнего заседания исполкома РФС может быть объявлено об уходе вице-премьера РФ Виталия Мутко с поста президента РФС. Его место может занять Алексей Сорокин.
"Ничего не знаю! Правда!" - сказал Сорокин.
Сорокин приехал. "Ничего не знаю! Правда!" #исполком– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 декабря 2017 г.
PitersS
Если чиновник говорит, что не знает-это и должно быть правдой. Если он дополняет убедительности словом "правда", то это и говорит о том, что это ложь.. Наши так привыкли врать, что зная, что им не верят, свое вранье укрепляют словом "правда" и тем еще больше себя разоблачают.
17:06