Симонян и Анохин отказались исполнять обязанности президента РФС

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что он и Никита Симонян отказались исполнять обязанности президента организации на время приостановления деятельности Виталия Мутко на этом посту. Представитель руководства союза назвал решение Мутко логичным.

- Решение Мутко логично на фоне судебных разбирательств в Международном олимпийском комитете (МОК). Но это будет не больше, чем на шесть месяцев. А исполнение его обязанностей Исполком решил возложить на Алаев. Все логично. Я и Симонян отказались исполнять обязанности.

Также мы услышали отчет о состоянии финансов, За два года мы ушли в ноль по долгам. Во можно это заслуга и Алаева, который действовал под руководством Виталия Леонтьевича.

-Почему вы решили отказаться исполнять обязанности президента РФС?

- У меня много дел, у меня выборы в Московскую федерацию футбола скоро. Я просто не успею. (Павел ГУРЕВИЧ)

Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС

Алаев - и.о. президента РФС