Романцев - о президентстве Мутко в РФС: "Что такое "приостановил"? Это как "немножко беременна"?

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев в интервью заместителю главного редактора "СЭ" Дмитрию СИМОНОВУ назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом. Помимо вице-премьера РФ на эту должность претендовали президенты РФПЛ и ФНЛ Сергей Прядкин и Игорь Ефремов (сняли свои кандидатуры в пользу Мутко. - Прим. "СЭ"), а также четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев.

- Выступили четыре человека, - вспоминает Романцев. - Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала. Ведущий спросил: "Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?" И вдруг какой-то человек кричит: "Да что там обсуждать! Давайте выборы!" Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты?

Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…

Дальше я стал следить за ходом голосования. 35 процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался... Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было.

Дмитрий, а вы сами-то на конференции присутствовали?

– Да. Мы, журналисты, сидели на самых дальних рядах.

– А я вот был поближе. И увидел, как какой-то человек нажимает кнопку за Виталия Леонтьевича – и тут же фотографирует на телефон, отправляет не знаю кому и куда. Доказательство – "я, мол, выполнил задачу!" Это говорит о том, что… Да все сами поймут, о чем это говорит. Дальше комментировать не буду. В тот самый момент я собрался и ушел, потому что не хотел больше участвовать в этом фарсе.

В итоге мы и пришли к тому, что начиналось еще на той самой конференции РФС. Теперь вас хочу спросить как журналиста – что такое "приостановил"? Это как "немножко беременна"? (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Олега Романцева