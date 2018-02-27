Николас Ломбертс: "Хотелось, чтобы меня сыграл Брэд Питт"

Четырехкратный чемпион России Николас Ломбертс не верит, что можно снять хороший художественный фильм о "Зените". Однако 32-летний бельгиец назвал популярного американского актера Брэда Питта лучшим кандидатом на роль себя.
– Я мог бы представить себе документальный фильм о "Зените", о других командах, но вот чтобы блокбастер… – сказал в интверью "ProЗениту" Ломбертс. – Нет, мне кажется, все получилось бы неправдоподобно. Это был бы фейк! Сценарий, актеры, которые никогда не играли в футбол, – воссоздать эту историю было бы сложно. Думаю, было бы здорово просто еще показывать архивные кадры, видеозаписи тех наших матчей болельщикам, а чтобы это было кино в кинотеатре – даже не знаю, кто на него пошел бы, ха-ха.
– А если бы вы лично могли пригласить кого-то из голливудских актеров? И вообще кто мог бы сыграть лично вас?
– Сложно сказать. Мне бы хотелось, чтобы это был Брэд Питт. Есть только одна проблема. К сожалению, я не выгляжу как он, вы же понимаете.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-27-nikolas-lomberts-mogu-nazvat-sebya-patriotom-sankt-peterburga-i-rossii.htm