Николас Ломбертс: "Хотелось, чтобы меня сыграл Брэд Питт"

Четырехкратный чемпион России Николас Ломбертс не верит, что можно снять хороший художественный фильм о "Зените". Однако 32-летний бельгиец назвал популярного американского актера Брэда Питта лучшим кандидатом на роль себя.

– Я мог бы представить себе документальный фильм о "Зените", о других командах, но вот чтобы блокбастер… – сказал в интверью "ProЗениту" Ломбертс. – Нет, мне кажется, все получилось бы неправдоподобно. Это был бы фейк! Сценарий, актеры, которые никогда не играли в футбол, – воссоздать эту историю было бы сложно. Думаю, было бы здорово просто еще показывать архивные кадры, видеозаписи тех наших матчей болельщикам, а чтобы это было кино в кинотеатре – даже не знаю, кто на него пошел бы, ха-ха.

– А если бы вы лично могли пригласить кого-то из голливудских актеров? И вообще кто мог бы сыграть лично вас?

​– Сложно сказать. Мне бы хотелось, чтобы это был Брэд Питт. Есть только одна проблема. К сожалению, я не выгляжу как он, вы же понимаете.