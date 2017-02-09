Анзор Кавазашвили: "Виктор Чанов достоин того, чтобы о нем говорили только самые добрые слова"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказала соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Экс-голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Это ужасная история, - сказал Кавазашвили. - Я не был близко знаком с Виктором. Я всегда с радостью наблюдал за его игрой. Он был представителем целой вратарской династии. Когда такие вратари появляются на футбольном небосклоне – это всегда очень приятно. Он был очень хорошим человеком, отличным спортсменом. Виктор достоин того, чтобы о нем говорили только самые добрые слова. Выражаю свои соболезнования. (Любовь КОНЯЕВА)

Памяти Виктора Чанова