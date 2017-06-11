Анатолий Бышовец: "На работу не берут не потому что чего-то не знаю, а потому что знаю"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец попытался объяснить, почему он до сих пор остается без работы. Последним местом работы специалиста была "Кубань", в которой он работал консультантом в сезоне-2009, а главным тренером не работал с 2007 года после увольнения из "Локомотива".

– Когда мне говорят, почему я еще не работаю, это радует, - сказал Бышовец. - Все-таки так лучше, чем если бы сказали – почему ты уже не работаешь? Мы живем в России, где талантливый человек должен что-то доказывать посредственности. У нас на работу берут не потому, что кандидат чего-то не знает. А меня не берут, потому что – знаю. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Бышовца