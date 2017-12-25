Алексей Сорокин: "Мутко принял мужественное решение. Информация о моем назначении – слух"

Генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поддержал решение Виталия Мутко приостановить свои работу на посту президента РФС. В то же время он назвал слухами информацию СМИ о том, что ему предлагали возглавить Российский футбольный союз вместо Мутко, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

– К решению Виталия Леонтьевича относимся с уважением, – сказал Сорокин. – Он принял мужественное решение. А слухи о моем назначении были смешными с самого начала, потому что никаких обсуждений не было.

– Вам не интересно работать во главе РФС?

– Со мной про это никто и никогда не говорил. Это был чистый слух. Ни одного намека на это не было. Я не вице-президент, поэтому не имею на это легитимного права.

– Через некоторое время ваши полномочия на посту гендиректора "Оргкомитета-2018" истекут. И вам нужно будет чем-то заниматься.

– После ЧМ будем думать о трудоустройстве.

– Вы вообще не думаете о работе во главе РФС?

– Мое трудоустройство будет полностью зависеть от успеха проведения ЧМ (улыбается).

– Может быть, вы метите на пост главы ФИФА или УЕФА?

– Мне пока трудно куда-то метить. Все зависит от успеха проведения чемпионата мира.

– Не считаете, что получился искусственный офсайд. Ведь де-факто руководить РФС будет Виталий Мутко.

– Понимаете, обстоятельства, в которых принято это решение принято, форс-мажорные. Все решения в значительной степени вынужденные. К ним так и надо относиться. Руководитель вынужден принимать такие решения.