Алексей Сорокин: "Мутко принял мужественное решение. Информация о моем назначении – слух"

Генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поддержал решение Виталия Мутко приостановить свои работу на посту президента РФС. В то же время он назвал слухами информацию СМИ о том, что ему предлагали возглавить Российский футбольный союз вместо Мутко, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.
– К решению Виталия Леонтьевича относимся с уважением, – сказал Сорокин. – Он принял мужественное решение. А слухи о моем назначении были смешными с самого начала, потому что никаких обсуждений не было.
– Вам не интересно работать во главе РФС?
– Со мной про это никто и никогда не говорил. Это был чистый слух. Ни одного намека на это не было. Я не вице-президент, поэтому не имею на это легитимного права.
– Через некоторое время ваши полномочия на посту гендиректора "Оргкомитета-2018" истекут. И вам нужно будет чем-то заниматься.
– После ЧМ будем думать о трудоустройстве.
– Вы вообще не думаете о работе во главе РФС?
– Мое трудоустройство будет полностью зависеть от успеха проведения ЧМ (улыбается).
– Может быть, вы метите на пост главы ФИФА или УЕФА?
– Мне пока трудно куда-то метить. Все зависит от успеха проведения чемпионата мира.
– Не считаете, что получился искусственный офсайд. Ведь де-факто руководить РФС будет Виталий Мутко.
– Понимаете, обстоятельства, в которых принято это решение принято, форс-мажорные. Все решения в значительной степени вынужденные. К ним так и надо относиться. Руководитель вынужден принимать такие решения.