Жигулев, Гасилин и Чалов - в составе молодежной сборной России на контрольные матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно, информирует официальный сайт РФС. Игры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании с 21 по 29 марта.

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Евгений Гошев ("Ростов"), Игорь Лещук ("Динамо"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария).

Защитники: Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Евгений Назаров ("Краснодар-2"), Денис Скопинцев ("Балтика"), Никита Чернов ("Енисей"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Шамсиддин Шанбиев ("Спартак-2").

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Игорь Безденежных ("Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Максим Кузьмин ("Динамо"), Олег Ланин ("Енисей"), Александр Макаров ("Тосно"), Александр Трошечкин ("Факел"), Денис Якуба ("Кубань").

Нападающие: Алексей Гасилин ("Амкар"), Александр Зуев ("Крылья Советов"), Георгий Мелкадзе ("Спартак-2" Москва), Федор Чалов (ЦСКА).

Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г. р.) под руководством Бушманова. Напомним, что команда попала в седьмую отборочную группу чемпионата Европы-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 31 августа 2017 года, когда дома померятся силами с Арменией.