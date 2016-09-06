Вернер Грегорич: "Молодежная сборная России достойна большего"

Старший тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич после матча отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против России (1:1) заявил, что он доволен итоговым результатом. Отметим, что в преддверии матча россияне уже не имели шансов на выход в финальную часть турнира.

– Я очень доволен результатом, – цитирует "Р-Спорт" Грегорича. – Эта ничья на 90 процентов, а может, и на 100 процентов позволит нам выйти в плей-офф во второй раз в истории. Играть против сборной России не так легко. Вспомните первую игру в Австрии (4:3). В первом тайме сейчас нам было особенно тяжело. Сборная России – это сильная команда, которая достойна лучшего места, чем она занимает сейчас.

Но наш гол случайным точно не был. Да и результат был закономерным, хотя в первом тайме россияне могли забить больше. А мы во второй половине отыграли значительно лучше. Плюс нельзя забывать, что четверо наших ребят перешли в основной состав, также есть травмированные, поэтому мы привлекали игроков из команды из U-19. Так что наш состав был не таким сыгранным.