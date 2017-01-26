Никита Симонян: "России досталась крепкая группа"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что молодежной сборной России придется непросто в отборочном турнире чемпионата Европы-2019. Он отметил, что россиянам необходимо выйти в финальную стадию турнира. В соперники команде Евгения Бушманова достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

– России досталась крепкая группа. Сербы выигрывали чемпионат мира два года назад, австрийцы тоже не самый простой соперник, – сказал Симонян. – Нам придется непросто, хотя в других группах тоже не легче. Сейчас на футбольной карте Европы слабых команд практически не осталось, каждый научился играть.

Евгению Бушманову дана возможность проявить себя в должности главного тренера молодежной сборной. Трудно сказать, каким будет итог отборочного цикла. Здесь все зависит от тренера и команды, какой состав он подберет, как подготовит ребят. Желаю ему удачи и выхода в финальную стадию турнира. (Сергей АСТАХОВ)

Россия сыграет с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром

в отборе к молодежному Euro-2019