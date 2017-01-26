Россия сыграет с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром в отборе к молодежному Euro-2019

В Ньоне прошла жеребьевка отборочного турнира Euro-2019 среди игроков не старше 21 года, который пройдет в Италии и Сан-Марино летом 2019 года, сообщает официальный сайт УЕФА. Сборная России попала в 7-ю группу. В соперники россиянам достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Белоруссия, Сан-Марино.
Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия.
Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова.
Группа 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра.
Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово.
Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта.
Группа 7: Сербия, Австрия, РОССИЯ, Македония, Армения, Гибралтар.
Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн.
Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.
54 участника, включая дебютантов из Косово и Гибралтара, поделены на девять групп по шесть команд. Италия получит прямую путевку, а второй хозяин финального турнира Сан-Марино будет играть в отборочном цикле.
Для жеребьевки команды были распределены на шесть корзин посева согласно рейтингу коэффициентов УЕФА. Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к Италии. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.
Отметим, что согласно предыдущим решениям Исполнительного комитета УЕФА и Комитета УЕФА по чрезвычайным ситуациям, Испания не может попасть в одну группу с Гибралтаром, а Косово не может встретиться с Сербией или Боснией и Герцеговиной.
Расписание отборочного турнира выглядит следующим образом:
Отборочный турнир
20 – 28 марта 2017 года
5 – 13 июня 2017 года
28 августа – 5 сентября 2017 года
2 – 10 октября 2017 года
6 – 14 ноября 2017 года
19 – 27 марта 2018 года
3 – 11 сентября 2018 года
8 – 16 октября 2018 года
Стыковые матчи
12 – 20 ноября 2018 года
сабзеро
Тут уже шутили про Гибралтар?
14:02 26 января
tryam
халява самая
13:07 26 января
pafalex
Максимум 3 место , обидно, но никуда не попадут в очередной раз... уровень очень высокий у соперников...
13:01 26 января
RoyalHunter
Ну с Гибралтаром хоть за предпоследнее место реально зарубиться
12:40 26 января
Басист
Ну что, группа не смертельная. Пофартило, можно сказать. И за первое-то место можно поцепляться, а уж хотя бы за стыки бороться надо обязательно.
12:06 26 января
shpasic
есть шанс побороться с Гибралтаром!
12:01 26 января