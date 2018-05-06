Матч "Рубин" – "Уфа" закончился ничьей

Матч 29-го тура чемпионата России среди молодежных команд между "Рубином" и "Уфой" закончился со счетом 2:2.

"Рубин" в турнирной таблице первенства занимает седьмое место, набрав 40 очков. "Уфа" идет следом, отставая всего на одно очко.

Чемпионат России

Молодежные команды

29-й тур

"Рубин" – "Уфа" – 2:2 (1:2)

Голы: Смелов, 20 (1:0). Журавлев, 31 – с пенальти (1:1). Мухаметшин, 45 (1:2). Лобанов, 73 (2:2).

Судья: Родионов (Чехов).

6 мая. Казань. Стадион "Рубин".