Матч "Рубин" – "Уфа" закончился ничьей

Матч 29-го тура чемпионата России среди молодежных команд между "Рубином" и "Уфой" закончился со счетом 2:2.
"Рубин" в турнирной таблице первенства занимает седьмое место, набрав 40 очков. "Уфа" идет следом, отставая всего на одно очко.
Чемпионат России
Молодежные команды
29-й тур
"Рубин" – "Уфа" – 2:2 (1:2)
Голы: Смелов, 20 (1:0). Журавлев, 31 – с пенальти (1:1). Мухаметшин, 45 (1:2). Лобанов, 73 (2:2).
Судья: Родионов (Чехов).
6 мая. Казань. Стадион "Рубин".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/