Игроки сборной России устроили потасовку после непопадания на Евро-2019

Молодежная сборная России проиграла Австрии (2:3) в гостевом заключительном матче отборочного турнира Евро-2019 и не смогла отобраться в финальную стадию турнира. Встреча прошла в Санкт-Пельтене.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
После окончания встречи игроки молодежной сборной России обступили главного арбитра матча эстонца Юрия Фришера. На поле завязалась потасовка. Особенно усердствовал Зелимхан Бакаев. На 88-й минуте встречи при счете 2:3 он упал в чужой штрафной. Арбитр решил, что Бакаев симулировал и наградил его желтой карточкой.
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