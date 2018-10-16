Игроки сборной России устроили потасовку после непопадания на Евро-2019

Молодежная сборная России проиграла Австрии (2:3) в гостевом заключительном матче отборочного турнира Евро-2019 и не смогла отобраться в финальную стадию турнира. Встреча прошла в Санкт-Пельтене.

Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.

Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.

Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.

Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.

После окончания встречи игроки молодежной сборной России обступили главного арбитра матча эстонца Юрия Фришера. На поле завязалась потасовка. Особенно усердствовал Зелимхан Бакаев. На 88-й минуте встречи при счете 2:3 он упал в чужой штрафной. Арбитр решил, что Бакаев симулировал и наградил его желтой карточкой.