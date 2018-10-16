21:00 16 октября | Футбол — Молодежные сборные

Игроки сборной России устроили потасовку после непопадания на Евро-2019

16 октября. Санкт-Пельтен. Австрия - Россия - 3:2. Потасовка после матча. Фото РФС, Михаил Шапаев Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии. Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии. Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии. Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
16 октября. Санкт-Пельтен. Австрия - Россия - 3:2. Потасовка после матча. Фото РФС, Михаил Шапаев
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Молодежная сборная России проиграла Австрии (2:3) в гостевом заключительном матче отборочного турнира Евро-2019 и не смогла отобраться в финальную стадию турнира. Встреча прошла в Санкт-Пельтене.

Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.
Потасовка после окончания матча между молодежными сборными России и Австрии.

После окончания встречи игроки молодежной сборной России обступили главного арбитра матча эстонца Юрия Фришера. На поле завязалась потасовка. Особенно усердствовал Зелимхан Бакаев. На 88-й минуте встречи при счете 2:3 он упал в чужой штрафной. Арбитр решил, что Бакаев симулировал и наградил его желтой карточкой.

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