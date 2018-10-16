Молодежная сборная России не вышла на Евро-2019

Молодежная сборная России проиграла Австрии в заключительном матче отборочного турнира Евро-2019 - 2:3. Команда Евгения Бушманова финишировала третьей в группе 7 с 19 очками и не смогла отобраться в финальную стадию турнира. Молодежная сборная России также не выступит на Олимпиаде-2020.

Чемпионат Европы U21

Группа 7

Австрия U21 - Россия U21 - 3:2 (1:1)

Голы: Грбич, 13 (1:0). Чалов, 14 (1:1). Вольф, 48 (2:1). Чалов, 52 (2:2). Якупович, 75 (3:2).

Австрия U21: Шлагер, Инголич, Вебер, Линхарт, Улльманн, Вольф, Дансо (Якупович, 74), Любичич (Любич, 46), Ляймер, Баумгартнер (Хорват, 56), Грбич.

Россия U21: Максименко, Рассказов, Чернов, Фомин, Лысов, Обляков (Мелкадзе, 46), Жигулев (Гулиев, 80), Коновалов, Ахметов (Пантелеев, 85), Бакаев, Чалов.

Предупреждения: Любичич, 22. Инголич, 65. Жигулев, 77. Вебер, 77. Бакаев, 88. Гулиев, 88.

Судья: Фришер (Эстония).

16 октября. Санкт-Пельтен. Стадион "NV Arena".