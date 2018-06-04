Жоау Мариу: "Не собираюсь возвращаться в "Интер". Не люблю серию А"

Полузащитник Жоау Мариу не собирается оставаться в "Интере", контракт с которым у него до 2021 года. В прошлом сезоне португалец был арендован "Вест Хэмом".

– Я не хочу снова предпринимать попытку в "Интере", мне не хватает мотивации, – цитирует Gazzetta dello Sport Мариу. – Это закрытая глава. Чувствовал ли давление, потому что клуб заплатил за меня 40 миллионов евро? Думаю, это моя реальная цена. В Милане был какой-то хаос, когда я туда приехал. Итальянский футбол в целом не для меня. Он не устраивает меня. Мне не нравится серия А. Идеальным чемпионатом для себя считаю английский.