"Ювентус" в меньшинстве вырвал ничью у "Аталанты" благодаря голу Роналду

"Ювентус" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Италии (2:2). Дублем в составе клуба из Бергамо отметился нападающий Дуван Сапата, у "бьянконери" отличился форвард Криштиану Роналду, сравнявший счет на 78-й минуте.

Отметим, что на 53-й минуте "Ювентус" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник Родриго Бентанкур.

"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. "Аталанта" с 25 баллами располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Аталанта" - "Ювентус" - 2:2 (1:1)

Голы: Джимсити, 2 - в свои ворота (0:1). Сапата, 24 (1:1). Сапата, 56 (2:1). Криштиану Роналду, 78 (2:2).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Барроу, 86), Хатебур, Джимсити, Кастань, Манчини, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Гозенс, 67), Фройлер, Гомес, Сапата.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Хедира (Криштиану Роналду, 65), Эмре Джан, Бентанкур, Манджукич, Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала.

Предупреждения: Бентанкур, 18. Сапата, 29. Манчини, 32. Кьеллини, 38. Хатебур, 60. Манджукич, 63. Фройлер, 90.

Удаление: Бентанкур, 53.

Судья: Банти.

26 декабря. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

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