"Ювентус" сыграл вничью с "Удинезе", "Интер" разгромил "Кальяри"

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Удинезе" – 1:1. Таким образом, прервалась победная серия туринцев, которая составляла семь матчей. Кроме того, ничейный результат стал первым для "Ювентуса" в текущем розыгрыше серии A.

В параллельной встрече "Интер" в гостях разгромил "Кальяри" – 5:1. Дублем в составе "нерадзурри" отметился полузащитник Иван Перишич.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Удинезе" – "Ювентус" – 1:1 (1:0)

Голы: Сапата, 37 (1:0). Бонуччи, 60 (1:1).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон, де Пауль (Анджелла, 76), Видмер, Янкто, Фофана (Агьеманг-Баду, 39), Сапата, Перица (Матос, 85).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини (Бенатиа, 56), Дани Алвес, Бонуччи, Сандру, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 72), Игуаин, Манджукич, Дибала (Ринкон, 87).

Предупреждения: Янкто, 45+1. Халльфредссон, 65. Куадрадо, 68. Пьяца, 77.

Судья: Дамато.

5 марта. Удине. Стадион Dacia Arena.

"Кальяри" – "Интер" – 1:5 (1:2)

Голы: Перишич, 34 (0:1). Банега, 39 (0:2). Боррьелло, 42 (1:2). Перишич, 47 (1:3). Икарди, 67 – с пенальти (1:4). Гальярдини, 89 (1:5).

"Кальяри": Габриэл, Бруну Алвеш, Капуано, Пизакане, Ди Дженнаро (Сау, 62), Исла, Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла (Дессена, 78), Боррьелло (Ибарбо, 78).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди (Нагатомо, 88), Д`Амброзио, Банега (Жоау Мариу, 76), Медель, Кандрева, Кондогбья, Гальярдини, Перишич (Эдер, 73), Икарди.

Предупреждения: Барелла, 55. Ионицэ, 72.

Судья: Ди Белло.

5 марта. Кальяри. Стадион Sant'Elia.