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23:50 4 октября | Футбол — Италия

"Ювентус" "презентовал" форму для игры в НХЛ


"Ювентус" поздравил болельщиков со стартом сезона в НХЛ. Туринский футбольный клуб даже предложил свой вариант хоккейной формы.

"Как вы думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в форме бьянконери?" - спросил Твиттер "Юве" подписчиков.

Сегодня ночью в НХЛ пройдут первые матчи сезона. В стартовой игре встретятся "Виннипег" и "Торонто".

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