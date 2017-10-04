"Ювентус" "презентовал" форму для игры в НХЛ

"Ювентус" поздравил болельщиков со стартом сезона в НХЛ. Туринский футбольный клуб даже предложил свой вариант хоккейной формы.
"Как вы думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в форме бьянконери?" - спросил Твиттер "Юве" подписчиков.
Сегодня ночью в НХЛ пройдут первые матчи сезона. В стартовой игре встретятся "Виннипег" и "Торонто".
Welcome back @NHL!– JuventusFC (@juventusfcen) 4 октября 2017 г.
Think we could fit in on the ice in this Bianconeri 🏒 jersey? 🤔🤔🤔#ForzaJuve pic.twitter.com/Mb18wFvSke