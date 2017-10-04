"Ювентус" "презентовал" форму для игры в НХЛ

"Ювентус" поздравил болельщиков со стартом сезона в НХЛ. Туринский футбольный клуб даже предложил свой вариант хоккейной формы.

"Как вы думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в форме бьянконери?" - спросил Твиттер "Юве" подписчиков.

Сегодня ночью в НХЛ пройдут первые матчи сезона. В стартовой игре встретятся "Виннипег" и "Торонто".